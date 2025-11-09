Un joueur du PSG en souffrance, l’incroyable coup de pression en interne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière a été compliquée pour Kang-in Lee au PSG. Auteur de performances décevantes, le Sud-Coréen n’avait que très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Une gestion de Luis Enrique difficile à digérer pour l’ancien joueur de Majorque. Face à ce malaise, le PSG n’a pas hésité à mettre Lee sous pression.

Apparu à 49 reprises la saison dernière avec le Kang-in Lee a totalisé 7 buts et 6 passes décisives avec le PSG. Mais voilà que le Sud-Coréen a dû se contenter d’un faible temps de jeu accordé par Luis Enrique. Ce que le Parisien a eu du mal à accepter. Mais voilà qu’au PSG, on a toujours compté sur Lee et c’est ainsi qu’on l’a clairement invité à réagir.

« C’est à toi de te réveiller » Kang-in Lee a donc traversé des moments difficiles la saison dernière au PSG. C’est alors que le club de la capitale lui a clairement demandé à se réveiller pour inverser la tendance. « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller », aurait-on balancé au PSG au Sud-Coréen comme le rapporte Le Parisien.