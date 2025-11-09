Un joueur du PSG en souffrance, l’incroyable coup de pression en interne !

La saison dernière a été compliquée pour Kang-in Lee au PSG. Auteur de performances décevantes, le Sud-Coréen n’avait que très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Une gestion de Luis Enrique difficile à digérer pour l’ancien joueur de Majorque. Face à ce malaise, le PSG n’a pas hésité à mettre Lee sous pression.
Apparu à 49 reprises la saison dernière avec le Kang-in Lee a totalisé 7 buts et 6 passes décisives avec le PSG. Mais voilà que le Sud-Coréen a dû se contenter d’un faible temps de jeu accordé par Luis Enrique. Ce que le Parisien a eu du mal à accepter. Mais voilà qu’au PSG, on a toujours compté sur Lee et c’est ainsi qu’on l’a clairement invité à réagir.
« C’est à toi de te réveiller »
Kang-in Lee a donc traversé des moments difficiles la saison dernière au PSG. C’est alors que le club de la capitale lui a clairement demandé à se réveiller pour inverser la tendance. « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller », aurait-on balancé au PSG au Sud-Coréen comme le rapporte Le Parisien.
Le PSG bloque Lee !
D’ailleurs, au PSG, on a toujours compté sur Kang-in Lee malgré ce passage de moins bien. On a pu le voir lors du dernier mercato estival. En effet, alors que le Sud-Coréen s’imaginait loin du club de la capitale, le direction parisienne n’a pas vraiment ouvert la porte à un transfert puisqu’une somme de 50M€ avait été réclamée pour Lee. De quoi refroidir plus d’un club intéressé.