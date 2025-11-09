Sergio Busquets au PSG : L’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Au PSG, Fabian Ruiz a mis un peu de temps pour s’imposer. L’international espagnol a néanmoins réussi à devenir un rouage essentiel du onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 29 ans y apporte un certain équilibre. L’ancien de Naples a pris une ampleur telle qu’il commence déjà à être comparé aux meilleurs à son poste, dont un certain Sergio Busquets.

Fabian Ruiz, héritier de Sergio Busquets ? Fabian Ruiz commence même à être comparé aux meilleurs à son poste. Comme le rapporte L’Equipe, le joueur du PSG parvient à tirer son épingle du jeu en tirant d’autres ficelles malgré sa vitesse limitée, à l’instar d’un certain Sergio Busquets avant lui. L’un de ses anciens entraîneurs est d’ailleurs bluffé par la qualité de Fabian Ruiz dans un domaine bien précis.