Sergio Busquets au PSG : L’annonce surprise !

Au PSG, Fabian Ruiz a mis un peu de temps pour s’imposer. L’international espagnol a néanmoins réussi à devenir un rouage essentiel du onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 29 ans y apporte un certain équilibre. L’ancien de Naples a pris une ampleur telle qu’il commence déjà à être comparé aux meilleurs à son poste, dont un certain Sergio Busquets.
Fabian Ruiz a mis un peu de temps à s’imposer au PSG. Le milieu de terrain de 29 ans était même plutôt critiqué il y a encore un an. Mais depuis l’hiver, l’international espagnol s’est révélé sous les ordres de Luis Enrique. L’ancien de Naples est désormais un rouage important de l’effectif des Rouge-et-Bleu.
Fabian Ruiz, héritier de Sergio Busquets ?
Fabian Ruiz commence même à être comparé aux meilleurs à son poste. Comme le rapporte L’Equipe, le joueur du PSG parvient à tirer son épingle du jeu en tirant d’autres ficelles malgré sa vitesse limitée, à l’instar d’un certain Sergio Busquets avant lui. L’un de ses anciens entraîneurs est d’ailleurs bluffé par la qualité de Fabian Ruiz dans un domaine bien précis.
«Il peut parfois donner l’impression d’être lent»
« C’est clair qu’avec sa taille, il peut parfois donner l’impression d’être lent. Mais il compense précisément en anticipant le jeu grâce à un QI foot développé, une compréhension fine de chaque situation avec ou sans ballon » a indiqué Gustavo Poyet, qui l’avait eu sous ses ordres en 2016 au Real Betis.