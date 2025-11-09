OM : L'annonce qui ne va pas plaire au PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM de Roberto De Zerbi a écrasé le Stade de Reims au Vélodrome. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Eric Roy a analysé la défaite de son équipe. Dans le même temps, le coach rémois a annoncé que l'OM jouait le titre cette saison.

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est frotté au Stade de Reims au stade Vélodrome. Et les homme de Roberto De Zerbi n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. En effet, l'OM s'est imposé 3-0 face à Reims ce samedi.

Ligue 1 : Roy annonce que l'OM joue le titre Présent en conférence de presse après le carton de l'OM face au Stade de Reims, Eric Roy a affirmé que le club emmené par Roberto De Zerbi jouait le titre, n'en déplaise au PSG.