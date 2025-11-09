OM : L'annonce qui ne va pas plaire au PSG !

Ce samedi, l'OM de Roberto De Zerbi a écrasé le Stade de Reims au Vélodrome. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Eric Roy a analysé la défaite de son équipe. Dans le même temps, le coach rémois a annoncé que l'OM jouait le titre cette saison.
Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est frotté au Stade de Reims au stade Vélodrome. Et les homme de Roberto De Zerbi n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. En effet, l'OM s'est imposé 3-0 face à Reims ce samedi.
Ligue 1 : Roy annonce que l'OM joue le titre
Présent en conférence de presse après le carton de l'OM face au Stade de Reims, Eric Roy a affirmé que le club emmené par Roberto De Zerbi jouait le titre, n'en déplaise au PSG.
«Ils sont dans la course»
« Pensez-vous que l'OM peut jouer le titre ? S’ils ne sont pas là, ce n’est plus l’OM. Un club comme Marseille doit viser les premiers rôles. Ils sont dans la course, et s’ils vous disent le contraire, c’est étonnant. Mais pour nous, l’objectif est ailleurs : dans notre championnat du bas de tableau », a jugé Eric Roy, l'entraineur du Stade de Reims, ce samedi. En attendant le choc entre le PSG et l'OL, programmé ce dimanche soir, l'OM est en tête de la Ligue 1.