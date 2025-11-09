«Il souffre énormément», l'OM fait paniquer le Maroc après Hakimi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Achraf Hakimi gravement blessé avec le PSG face au Bayern Munich, le Maroc retient son souffle pour un autre de ses internationaux à quelques semaines de la CAN. Sorti sur blessure samedi lors de la victoire de l’OM face à Brest (3-0), Nayef Aguerd est victime d’une pubalgie qui le fait énormément souffrir, comme l’a expliqué Medhi Benatia.

Si ce sont des douleurs à la hanche qui étaient évoquées après son forfait contre Auxerre (0-1), le problème est plus sérieux pour Nayef Aguerd. Remplacé à la 79e minute samedi lors de la victoire de l’OM face à Brest (3-0), l’international marocain (57 sélections) souffre d’une pubalgie, a indiqué Roberto De Zerbi, qui s’est dit inquiet quant à sa participation à la CAN avec les Lions de l’Atlas.

« Nayef a des douleurs chroniques de plus en plus intenses » En zone mixte, Medhi Benatia a lui aussi évoqué l’état de santé de Nayef Aguerd : « Nayef a des douleurs chroniques de plus en plus intenses. Malheureusement aujourd’hui il n’a pas pu finir. C’est dommage, ça me fait même de la peine parce qu’il souffre pas mal. On a essayé de le gérer le mieux possible ces dernières semaines, on l’a vu à Auxerre. Il ne s’est pas senti et le coach n’a pas voulu prendre de risque parce qu’il souffre énormément. »