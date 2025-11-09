Une star de l’OM finit en larmes à cause de l’entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Marcelo BIelsa ne sera resté qu’un an à l’OM, mais ça a été suffisant pour qu’El Loco laisse une énorme trace dans les souvenirs des souvenirs olympiens et de ses anciens joueurs. Florian Thauvin a notamment eu la chance d’évoluer sous les ordres de l’Argentin. Racontant ses souvenirs de Bielsa, l’ancien Marseillais a notamment confié qu’il finissait souvenir en larmes lors de discussions avec son coach.

Florian Thauvin en a passé des années sous le maillot de l’OM. Durant la saison 2014-2015, il a notamment pu évoluer sous les ordres de Marcelo Bielsa. Et comme beaucoup à Marseille, l’international français, alors star du club phocéen, a été par son expérience aux côtés d’El Loco.

« Je me retrouvais à être très souvent ému jusqu’à en avoir les lames aux yeux » C’est pour So Foot que Florian Thauvin a raconté ses souvenirs à l’OM avec Marcelo Bielsa. L’ancien Olympien a alors confié : « Bielsa, c’est surtout beaucoup d’émotion. Sentimentalement, c’était fort. Quand Bielsa me parlait de la vie, des valeurs de la vie, j’avais l’impression d’entendre mon grand-père . En fait, je me retrouvais à être très souvent ému jusqu’à en avoir les lames aux yeux, à me retenir de pleurer ».