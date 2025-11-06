OM : Un attaquant va quitter Marseille, discussions confirmées !

Révélation de ce début de saison avec l'OM, Robinio Vaz va-t-il faire sa carrière internationale avec l'équipe de France ? Il est probablement encore trop tôt pour le dire, mais Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a toutefois affirmé qu'il essayait de le convaincre de rejoindre les Lions de la Teranga.
C'est l'une des grandes satisfactions du début de saison de l'OM. Auteur de quatre buts, dont un doublé contre Angers après son entrée en jeu, Robinio Vaz s'impose comme un élément très prometteur du football français. Mais à 18 ans, rien ne dit que l'attaquant marseillais fera sa carrière internationale avec les Bleus. Et pour cause, Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal a révélé des discussions pour convaincre Robinio Vaz de choisir les Lions de la Teranga.
Robinio Vaz avec le Sénégal ?
« Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent. On verra plus tard », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoque le cas d'un autre attaquant prometteur de Ligue 1, à savoir Ibrahim Mbaye, qui a lui déjà accepté d'opter pour le Sénégal.
«Les discussions continuent»
« J’ai réussi à convaincre sa famille. Au Sénégal, pour nos valeurs, c’est important les parents, donc il fallait les rencontrer. On a rencontré aussi le joueur pour lui présenter le projet. Quand c’est le choix du cœur, c’est plus facile de convaincre un joueur. Ibrahim a voulu jouer pour le Sénégal. Quand je suis allé le voir, il m’a montré qu’il voulait être là. On sait ce qu’il peut nous apporter », ajoute Pape Thiaw.