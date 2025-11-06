OM : Un attaquant va quitter Marseille, discussions confirmées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélation de ce début de saison avec l'OM, Robinio Vaz va-t-il faire sa carrière internationale avec l'équipe de France ? Il est probablement encore trop tôt pour le dire, mais Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a toutefois affirmé qu'il essayait de le convaincre de rejoindre les Lions de la Teranga.

C'est l'une des grandes satisfactions du début de saison de l'OM. Auteur de quatre buts, dont un doublé contre Angers après son entrée en jeu, Robinio Vaz s'impose comme un élément très prometteur du football français. Mais à 18 ans, rien ne dit que l'attaquant marseillais fera sa carrière internationale avec les Bleus. Et pour cause, Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal a révélé des discussions pour convaincre Robinio Vaz de choisir les Lions de la Teranga.

Robinio Vaz avec le Sénégal ? « Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. En tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Les discussions continuent. On verra plus tard », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoque le cas d'un autre attaquant prometteur de Ligue 1, à savoir Ibrahim Mbaye, qui a lui déjà accepté d'opter pour le Sénégal.