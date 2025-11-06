Clash à l'OM, De Zerbi explose !

Amadou Diawara

Remplacé par Angel Gomes ce mercredi soir, CJ Egan-Riley s'est emporté lors de sa sortie. D'ailleurs, le défenseur central de l'OM est allé au clash avec Roberto De Zerbi lorsqu'il rejoignait le banc des remplaçants. Ayant eu un échange tendu avec CJ Egan-Riley, le coach marseillais était particulièrement agacé.

Ce mercredi soir, l'OM de Pablo Longoria a affronté l'Atalanta au stade Vélodrome. Malheureusement pour les Marseillais, ils ont perdu face à la Dea (0-1) lors de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

OM : Ça chauffe entre De Zerbi et Egan-Riley Au coup d'envoi d'OM-Atalanta, CJ Egan-Riley était sur le terrain. Toutefois, Roberto De Zerbi a décidé de remplacer son numéro 4 à la 79ème minute de jeu. Ce qui a provoqué un clash.