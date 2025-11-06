L’OM volé, le gros scandale qui ne passe pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a la gueule de bois au lendemain de sa défaite contre l’Atalanta (0-1) mercredi soir au Vélodrome. Le résultat a du mal à passer dans les rangs phocéens, où l’on s’attendait à se voir accorder un penalty dans les dernières secondes du temps réglementaire avant de voir la formation italienne trouver le chemin des filets. Pour Benatia, le club s’est fait voler.

La défaite face à l’Atalanta (0-1) ce mercredi soir fait très mal pour l’OM. Déjà sur le plan comptable, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ne comptent que trois points après quatre matches de Ligue des champions, mais également avec le scénario cruel qui s’est déroulé au Stade Vélodrome. L'OM a encaissé un but dans les dernières secondes de la partie après une action sur laquelle les Phocéens auraient pu obtenir un penalty avec une main d’Ederson dans la surface italienne. Pour Medhi Benatia, le club s’est fait voler.

« C’est difficile à accepter » « Pour ma part, oui. C’est difficile à accepter. On voit clairement que le joueur profite de la situation. On nous dit que c’est une position naturelle, mais pour moi ce n’est pas naturel d’avoir le bras ainsi. Le ballon change complètement de trajectoire. Tout ce qu’on nous explique en début de saison justifiait un penalty. Derrière, on prend le but qui nous tue. J’aurais au moins souhaité que l’arbitre aille vérifier l’action. S’il y a un doute, ça peut être penalty », explique le directeur du football en zone mixte, une situation « incompréhensible » à ses yeux.