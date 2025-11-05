Bagarre à l'OM : L'entraîneur en vient aux mains !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est réputé pour être un club qui génère énormément de passion au sein de la cité phocéenne et chez ses supporters. Un stade volcanique qu'est l'Orange Vélodrome, à l'image de l'environnement spécial. Pour Samir Nasri, il faut que les entraîneurs soient de la trempe sinon, ça finira par coincer. L'occasion pour l'ex-joueur de l'OM de balancer sur une bagarre avec Eric Gerets à l'époque.

Sur le plateau du Canal Champions Club, un débat est parti du sujet axé sur la philosophie Roberto De Zerbi. Le coach italien passionné de l'OM est tout simplement fou selon Samir Nasri. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille et issu de la cité phocéenne ne sait que trop bien que c'est ce genre de caractère qui est apprécié par le public marseillais. Nasri a notamment pris l'exemple de Marcelino, bien plus calme que De Zerbi, pour expliquer sa démission au bout de seulement quelques semaines.

«Il y a eu une bagarre quand même à Carquefou» Le consultant de Canal+ a assuré qu'il faut avoir ce tempérament volcanique pour affronter l'atmosphère bouillante à Marseille pour un entraîneur. Le présentateur du Canal Champions Club Hervé Mathoux l'a relancé avec Steve Mandanda sur les coachs pas forcément aussi fous que Nasri le laisse entendre que le gardien a pu avoir à l'OM. Les noms de Didier Deschamps et d'Eric Gerets sont ressortis. L'occasion pour Samir Nasri d'affirmer que le technicien belge n'est pas aussi réservé et calme qu'il le laisse paraître. « Gerets ? Il était spécial Eric (sourire). Il y a eu une bagarre quand même à Carquefou (rires). Oui j'étais encore là ».