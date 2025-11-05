15M€ pour un attaquant : Le coup de génie à l'OM !

C'est suffisamment rare pour être signalé du côté de l'OM, mais cette saison, un jeune joueur lancé dans le grand bain semble se démarquer. Il s'agit évidemment de Robinio Vaz, qui se révèle sous les ordres de Roberto De Zerbi. Au point de voir sa valeur flamber pour atteindre déjà les 15M€.
C'est l'une des sensations de ce début de saison à l'OM. Malgré la concurrence à son poste, Robinio Vaz profite de la longue absence d'Amine Gouiri pour engranger du temps de jeu et le mettre à profit. Double buteur après son entrée en jeu contre Angers (2-2), l'attaquant de 18 ans réalise un début de saison très remarqué.
Robinio Vaz estimé à 15M€ !
Et cela a pour conséquence de voir la valeur de Robinio Vaz flamber ! En effet, dans sa Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES dévoile la valeur des joueurs de moins de 20 ans et estime celle de l'attaquant de l'OM à 15M€. Un très joli coup pour un joueur arraché à Sochaux pour à peine 200 000€.
«Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe»
Néanmoins, Roberto De Zerbi refuse de mettre la pression sur son jeune attaquant. « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe », expliquait récemment l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.