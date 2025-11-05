15M€ pour un attaquant : Le coup de génie à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est suffisamment rare pour être signalé du côté de l'OM, mais cette saison, un jeune joueur lancé dans le grand bain semble se démarquer. Il s'agit évidemment de Robinio Vaz, qui se révèle sous les ordres de Roberto De Zerbi. Au point de voir sa valeur flamber pour atteindre déjà les 15M€.

C'est l'une des sensations de ce début de saison à l'OM. Malgré la concurrence à son poste, Robinio Vaz profite de la longue absence d'Amine Gouiri pour engranger du temps de jeu et le mettre à profit. Double buteur après son entrée en jeu contre Angers (2-2), l'attaquant de 18 ans réalise un début de saison très remarqué.

Robinio Vaz estimé à 15M€ ! Et cela a pour conséquence de voir la valeur de Robinio Vaz flamber ! En effet, dans sa Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES dévoile la valeur des joueurs de moins de 20 ans et estime celle de l'attaquant de l'OM à 15M€. Un très joli coup pour un joueur arraché à Sochaux pour à peine 200 000€.