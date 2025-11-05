«Ils l’insultent», De Zerbi retrouve son pire ennemi à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM reçoit l’Atalanta ce mercredi soir en Ligue des champions, cette rencontre aura une saveur toute particulière pour Roberto De Zerbi. Ancien ultra de Brescia, le technicien italien va retrouver son rival historique. Deux clubs qui se détestent et dont il est désormais un des principaux symboles de la rivalité qui les oppose.

« Ça, je vous le dirai plus tard. » En conférence de presse mardi, Roberto De Zerbi n’est pas allé jusqu’à dévoiler son supposé tatouage anti-Atalanta, que l’OM reçoit ce mercredi soir au Vélodrome. Car ce match sera très particulier pour le technicien italien, né à Brescia et ancien ultra du club de sa ville, rival historique de la Dea.

« Depuis toujours, le Bergamasque hait le Brescian et le Brescian hait le Bergamasque » « Depuis toujours, le Bergamasque hait le Brescian et le Brescian hait le Bergamasque, ce qui n’empêche pas De Zerbi d’avoir des amis à Bergame ou au sein de l’Atalanta. Les deux clubs ont d’autres rivaux, mais aucun du même niveau. Entre Ultras, cette rivalité fait penser à celle entre Millwall et West Ham », a confié un proche de Roberto De Zerbi à La Provence.