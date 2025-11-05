L'OM face à son ennemi : De Zerbi prépare sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l'OM reçoit l'Atalanta au stade Vélodrome en Ligue des champions. Un match forcément particulier pour Roberto De Zerbi qui affronte une équipe italienne, mais surtout, le coach marseillais est né à Brescia, à quelques kilomètres de Bergame. Autrement dit, l'Atalanta est l'ennemi juré des fans de Brescia. Raison supplémentaire pour laquelle De Zerbi veut voir l'OM gagner ce soir.

De Zerbi face à son grand rival « Jouer contre une équipe italienne, c’est toujours une émotion diverse. Ça m’est arrivé avec Brighton contre la Roma, et ici aussi. L’Atalanta est différente pour moi parce que je suis né à Brescia. Je suis brescian, tifoso de Brescia. Donc pour moi, l’Atalanta, c’est quelque chose de différent. C’est comme un Brescia–Atalanta, très important. Mais ça reste un match de Champions League : il faut bien jouer pour gagner et avancer dans la compétition », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.