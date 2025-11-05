Catastrophe à l’OM : Le coup de théâtre inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conférence de presse à la veille de la réception de l’Atalanta ce mercredi soir, Roberto De Zerbi a annoncé les forfaits de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd, qui viennent s’ajouter à la déjà longue liste de blessés. Toutefois, l’entraîneur de l’OM devrait finalement pouvoir compter sur l’international marocain contre la Dea.

Alors qu’il doit déjà composer avec un groupe amoindri par les blessures, ainsi que la suspension d’Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a annoncé une mauvaise nouvelle mardi en conférence de presse, à savoir de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd ne serait pas remis à temps pour la réception de l’Atalanta ce mercredi soir.

Aguerd s’est entraîné avec le groupe « Non, il n’y a aucun des quatre qui sera là. Aucun des quatre n’a récupéré, donc nous serons avec les mêmes joueurs qu’à Auxerre », a déclaré l’entraîneur de l’OM. Mais finalement, il pourrait au moins avoir Nayef Aguerd à sa disposition. Comme indiqué par RMC Sport, le défenseur âgé de 29 ans s’est entraîné avec le groupe à la veille d’affronter l’Atalanta.