Catastrophe à l’OM : Le coup de théâtre inattendu !

En conférence de presse à la veille de la réception de l’Atalanta ce mercredi soir, Roberto De Zerbi a annoncé les forfaits de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd, qui viennent s’ajouter à la déjà longue liste de blessés. Toutefois, l’entraîneur de l’OM devrait finalement pouvoir compter sur l’international marocain contre la Dea.
Alors qu’il doit déjà composer avec un groupe amoindri par les blessures, ainsi que la suspension d’Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a annoncé une mauvaise nouvelle mardi en conférence de presse, à savoir de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd ne serait pas remis à temps pour la réception de l’Atalanta ce mercredi soir.
Aguerd s’est entraîné avec le groupe
« Non, il n’y a aucun des quatre qui sera là. Aucun des quatre n’a récupéré, donc nous serons avec les mêmes joueurs qu’à Auxerre », a déclaré l’entraîneur de l’OM. Mais finalement, il pourrait au moins avoir Nayef Aguerd à sa disposition. Comme indiqué par RMC Sport, le défenseur âgé de 29 ans s’est entraîné avec le groupe à la veille d’affronter l’Atalanta.
Aguerd titulaire contre l’Atalanta ?
Selon L’Équipe, Nayef Aguerd devrait même être titulaire au coup d’envoi de la rencontre. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour l’OM, qui avait dû s’en passer au dernier moment samedi à Auxerre (0-1). L’international marocain avait préféré renoncer en raison de douleur à la hanche.