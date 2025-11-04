Officiel : L’OM annonce une mauvaise nouvelle

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Roberto De Zerbi avait laissé entendre après la victoire face à Auxerre (0-1) samedi qu’ils pourraient être de retour, l’OM va devoir composer avec quatre absents de taille pour la réception de l’Atalanta mercredi. En conférence de presse, le technicien italien a annoncé que Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Timothy Weah et Bilal Nadir ne seraient pas disponibles.

Roberto De Zerbi va devoir faire un groupe amoindri mercredi pour la réception de l’Atalanta en Ligue des champions. Déjà privé de Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Emerson Palmieri, suspendu, l’entraîneur de l’OM a annoncé quatre autres absents ce mardi en conférence de presse.

L’OM sans Balerdi, Aguerd, Weah et Nadir En effet, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Timothy Weah et Bilal Nadir ne seront pas à la disposition de Roberto De Zerbi. Ce dernier avait pourtant indiqué samedi, après la victoire de l’OM à Auxerre (0-1), qu’ils devraient être mis à temps pour affronter l’Atalanta, ce qui n’est finalement pas le cas.