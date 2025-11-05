OM - Aubameyang : Le traumatisme 10 ans plus tard…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Intenable et plein de surprises. Voilà comment on pouvait qualifier Pierre-Emerick Aubameyang lors de sa jeunesse au Borussia Dortmund. Une fusée sur le front de l'attaque du BvB qui a laissé un souvenir presque traumatique au jeune Pierre-Emile Hojbjerg, son coéquipier à l'OM, il y a dix années de cela.

Pierre-Emerick Aubameyang a bien voyagé pendant sa carrière. En Angleterre à Arsenal et Chelsea ou bien en Espagne à Barcelone avec bien évidemment des années allemandes au Borussia Dortmund où il s'est révélé aux yeux de l'Europe et de certains joueurs dont un coéquipier actuellement à l'OM.

«Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi !» Alors joueur du Bayern Munich, Pierre-Emile Hojbjerg a croisé la route d'Aubameyang. Et un souvenir particulier lors d'une rencontre de Supercoupe d'Europe l'a pour le moins choqué comme raconté en conférence de presse mardi. « Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! ».