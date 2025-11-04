OM : Un mensonge lâché par De Zerbi en plein direct ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des Champions et va affronter l’Atalanta, ce mercredi soir. Mais ce ne sera pas simple pour Roberto De Zerbi, puisque l'entraineur marseillais doit composer avec une longue liste de blessés en ce moment.

Après un mois de septembre exceptionnel, l’OM est tombé dans ses travers. Mais la fin d’octobre peut permettre aux hommes de Roberto De Zerbi de retrouver un bon rythme, en commençant par la rencontre de ce mercredi soir, avec l’Atalanta qui va se présenter sur la pelouse du stade Vélodrome.

« Aucun des quatre ne sera là » Mais l’hécatombe qui frappe actuellement l’OM ne simplifie pas les choses et quarte forfait ont encore été confirmés ce mardi, par De Zerbi, avec Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilel Nadir. « Aucun des quatre ne sera là. Aucun des quatre n’a récupéré. Donc nous serons avec les mêmes joueurs qu’à Auxerre » a déclaré le coach de l’OM, en conférence de presse.