OM : De Zerbi quitte Marseille, c’est le choc à l’étranger !

À deux reprises en fin de saison dernière, l’OM avait pris la direction de Rome pour un « ritiro » afin de créer encore plus de sein au sein du groupe. Un choix de Roberto De Zerbi qui avait beaucoup fait réagir en Italie et choqué l’opinion, comme l’a confié Marco Guidi, journaliste pour la Gazzetta dello Sport.
Si la victoire de l’OM face au PSG (1-0) le 22 septembre dernier a eu un petit écho, c’est surtout Roberto De Zerbi qui fait parler de lui dans la presse italienne. « On suit le parcours de De Zerbi ? Évidemment ! L’OM est en haut du classement. Mais c’est vrai que c’est l’homme De Zerbi qui est au centre », a confié Marco Guidi à RMC Sport.
« L’année dernière, les ritiro à Rome ont choqué l’opinion »
La saison dernière, Roberto De Zerbi avait beaucoup fait parler de lui dans son pays avec ses deux ritoro organisés à Rome. « Il parle souvent différemment de la masse des entraîneurs et cela fait beaucoup réagir chez nous. L’année dernière, les ritiro à Rome ont choqué l’opinion, il n’est pas un entraîneur normal (rires) », a ajouté le journaliste de la Gazzetta dello Sport.
Un nouveau ritio cette saison ?
L’OM avait d’ailleurs prévu d’organiser un nouveau ritiro cette saison. Après le match contre le PSG, les Olympiens devaient encore fois prendre la direction de Rome, mais le club avait finalement décidé d’annuler à cause des météorologiques. Il pourrait avoir lieu à un autre moment de la saison, comme l’avait laissé entendre Pierre-Emerick Aubameyang.