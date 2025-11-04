OM : De Zerbi quitte Marseille, c’est le choc à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux reprises en fin de saison dernière, l’OM avait pris la direction de Rome pour un « ritiro » afin de créer encore plus de sein au sein du groupe. Un choix de Roberto De Zerbi qui avait beaucoup fait réagir en Italie et choqué l’opinion, comme l’a confié Marco Guidi, journaliste pour la Gazzetta dello Sport.

Si la victoire de l’OM face au PSG (1-0) le 22 septembre dernier a eu un petit écho, c’est surtout Roberto De Zerbi qui fait parler de lui dans la presse italienne. « On suit le parcours de De Zerbi ? Évidemment ! L’OM est en haut du classement. Mais c’est vrai que c’est l’homme De Zerbi qui est au centre », a confié Marco Guidi à RMC Sport.

« L’année dernière, les ritiro à Rome ont choqué l’opinion » La saison dernière, Roberto De Zerbi avait beaucoup fait parler de lui dans son pays avec ses deux ritoro organisés à Rome. « Il parle souvent différemment de la masse des entraîneurs et cela fait beaucoup réagir chez nous. L’année dernière, les ritiro à Rome ont choqué l’opinion, il n’est pas un entraîneur normal (rires) », a ajouté le journaliste de la Gazzetta dello Sport.