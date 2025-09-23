Départ de Marseille : L'annonce surprise d'Aubameyang !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le report du Classique a perturbé les plans du PSG qui devait envoyer une énorme délégation pour assister à la remise du Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé, l'OM a également du revoir ses projets. Le ritiro à Rome a effectivement été annulé, mais Pierre-Emerick Aubameyang promet que ce n'est que partie remise, révélant donc un futur départ de Marseille.

Comme en fin de saison dernière, l'OM avait prévu un ritiro à Rome cette semaine. Cependant, entre le report du Classique contre le PSG, décalé du dimanche au lundi, et les conditions météorologiques, ce départ a été annulé à la dernière minute. Toutefois, bien que le club n'ait rien communiqué, Pierre-Emerick Aubamayang annonce qu'un départ de Marseille pour Rome est toujours prévu.

Aubameyang tease un prochain ritiro « Je pense que ça peut encore se perfectionner. Comme vous l’avez dit, ça ne fait que peu de temps qu’on joue vraiment ensemble. On n’a pas encore vécu de moments clés à part ce soir », lâche l'attaquant de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre.