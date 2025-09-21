L'OM a trouvé son Lacazette, Aubameyang balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant plusieurs années du côté d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont formé un duo aussi complémentaire que redoutable en attaque. Désormais amené à combiner avec Amine Gouiri à l’OM, le Gabonais a confié ce dimanche que le profil de l’Algérien lui rappelait celui de l’ancienne gloire de l’OL. Explications.

Un énorme retour à l’OM. Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter l’Arabie Saoudite pour retrouver le club marseillais, que le Gabonais avait quitté en 2024. Un retour au premier plan pour le buteur désormais âgé de 36 ans, qui est amené à combiner avec un certain Amine Gouiri.

Aubameyang se lâche sur Gouiri Au cours d’un entretien accordé à Ligue 1 + ce dimanche en marge du Classique face au PSG, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué sa relation avec son coéquipier de l’OM, affirmant que le profil de l’Algérien lui faisait quelque peu penser à celui de son ancien partenaire Alexandre Lacazette. « Je pense qu’on est tous les deux prêts à faire un sacrifice s’il faut aller sur le côté, que ça soit lui ou moi, on est capables de le faire. Après ça va faire pas mal d’années que je joue dans l’axe, je joue plus trop sur le côté », a ainsi confié Aubameyang avant de poursuivre.