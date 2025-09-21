L'OM a trouvé son Lacazette, Aubameyang balance !

Pendant plusieurs années du côté d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont formé un duo aussi complémentaire que redoutable en attaque. Désormais amené à combiner avec Amine Gouiri à l’OM, le Gabonais a confié ce dimanche que le profil de l’Algérien lui rappelait celui de l’ancienne gloire de l’OL. Explications.
Un énorme retour à l’OM. Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter l’Arabie Saoudite pour retrouver le club marseillais, que le Gabonais avait quitté en 2024. Un retour au premier plan pour le buteur désormais âgé de 36 ans, qui est amené à combiner avec un certain Amine Gouiri.
Aubameyang se lâche sur Gouiri
Au cours d’un entretien accordé à Ligue 1 + ce dimanche en marge du Classique face au PSG, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué sa relation avec son coéquipier de l’OM, affirmant que le profil de l’Algérien lui faisait quelque peu penser à celui de son ancien partenaire Alexandre Lacazette. « Je pense qu’on est tous les deux prêts à faire un sacrifice s’il faut aller sur le côté, que ça soit lui ou moi, on est capables de le faire. Après ça va faire pas mal d’années que je joue dans l’axe, je joue plus trop sur le côté », a ainsi confié Aubameyang avant de poursuivre.
« C’est quelqu’un qui me fait un peu penser au style qu’avait Alexandre Lacazette »
« Si j’ai une préférence ça serait l’axe. On est deux attaquants différents mais on peut se compléter. C’est quelqu’un qui est fort techniquement et qui a une vision de jeu. Je dirais qu’il peut même jouer en 10. C’est quelqu’un qui me fait un peu penser au style qu’avait Alexandre Lacazette à Arsenal, et forcément ça avait bien marché, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera », conclut le buteur de l’OM.