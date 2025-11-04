OM : Aubamayeng lui fait vivre un calvaire… à cause de Guardiola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils évoluent désormais ensemble sous les couleurs de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg avait affronté Pierre-Emerick Aubameyang pour la première fois lors du Supercoupe d’Allemagne en 2014, opposant le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Le Danois, que Pep Guardiola avait aligné comme piston droit, se souvient encore des difficultés qu’il avait eues face à lui.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de l’Atalanta en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg s’est remémoré le moment où il avait été opposé à Pierre-Emerick Aubemeyang, désormais son coéquipier à l’OM, pour la première fois. C’était en 2014, lors du Supercoupe d’Allemagne remporté par le Borussia Dortmund face au Bayern Munich (2-0), avec un but du Gabonais.

« J’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! » « Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! Depuis, tout le monde a vu sa carrière, sa personnalité », s’est souvenu Pierre-Emile Hojbjerg.