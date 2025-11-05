Officiel : L’OM confirme une grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que plusieurs joueurs seront absents ce mercredi pour la réception de l’Atalanta en Ligue des champions, l’OM vient tout de même de confirmer une bonne nouvelle à quelques heures de cette rencontre. Si Roberto De Zerbi avait indiqué en conférence de presse qu’il ne serait pas disponible, Nayef Aguerd est bien dans le groupe convoqué par le technicien italien.

Déjà privé de Facundo Medina, Geoffrey Kondgobia, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a en plus annoncé quatre autres absences mardi, à la veille de la réception de l’Atalanta. L’entraîneur de l’OM a indiqué que Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Bilal Nadir et Nayef Aguerd ne seraient pas disponibles.

Aguerd sera bien là contre l’Atalanta « Non, il n’y a aucun des quatre qui sera là. Aucun des quatre n’a récupéré, donc nous serons avec les mêmes joueurs qu’à Auxerre », a déclaré Roberto De Zerbi. Mais finalement, l’un deux devrait tout de même être en mesure de jouer, puisque Nayef Aguerd figure dans le groupe dévoilé par l’OM ce mercredi matin pour affronter l’Atalanta.