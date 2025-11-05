Aubameyang : Le problème dénoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a plus marqué depuis la réception de l’Ajax Amsterdam le 30 septembre dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est en revanche plus impliqué dans le jeu, lui qui totalise six passes décisives cette saison. Dans l’entourage de l’international gabonais, on note tout de même qu’il manque d’un appui derrière lui, ce qui l’oblige à jouer plus bas.

La réception de l’Atalanta ce mercredi soir en Ligue des champions aura des airs de revanche pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier va retrouver l’équipe qui avait éliminé l’OM en demi-finale de la Ligue Europa le 9 mai 2024 et contre laquelle il aura très certainement à cœur de retrouver le chemin des filets.

« Ce qui manque un peu, même beaucoup, c'est d'avoir un appui derrière lui » Car le dernier but de Pierre-Emerick Aubameyang remonte à plus d’un mois, le 30 septembre dernier contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Avec l’absence d’un profil plus créateur derrière lui, l’attaquant âgé de 36 ans doit souvent évoluer dans un registre différent et plus participer à la construction du jeu de l’OM, lui qui a délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.