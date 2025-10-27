Samir Nasri : La séparation qui lui fait de la peine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Samir Nasri en équipe de France de jeunes, Thomas Mangani semble avoir perdu de vue le consultant de Canal + et aimerait beaucoup reprendre contact avec lui. L'ancien milieu de terrain fait passer le message dans un entretien accordé à L'EQUIPE.

Sacré champion d'Europe U17 avec l'équipe de France en 2004 à Châteauroux en dominant l'Espagne en finale, Thomas Mangani était très bien entouré dans cette génération 1987 avec Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez et Samir Nasri. L'ancien milieu de terrain passé par l'AS Monaco et le SCO Angers avait d'ailleurs une belle complicité avec l'ancien meneur de jeu de l'OM, et il semble regretter d'avoir perdu le contact avec lui comme il le révèle dans les colonnes de L'EQUIPE.

Mangani veut revoir Nasri « Le joueur perdu de vue que j’aimerais revoir ? Samir Nasri. On a commencé ensemble, à 13 ans, en Ligue Méditerranée. On s'est longtemps suivis : lui jouait à l'OM, moi à Avignon puis à Monaco. En équipes de France de jeunes, je jouais arrière gauche, lui milieu gauche », confie Mangani, qui passe donc le message à Samir Nasri.