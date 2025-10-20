Signature XXL au PSG : Samir Nasri se lâche en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé est actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, voilà qu'il est question d'une prolongation. Des discussions auraient débuté entre le Français et le club de la capitale, mais la question de son salaire fait beaucoup parler. Forcément, compte tenu de son Ballon d'Or, Dembélé prétend à une rémunération XXL. Le PSG doit-il pour autant accepter ? Samir Nasri a pris position sur le sujet.

Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé est déjà aujourd'hui le joueur le mieux payé de Ligue 1. Mais voilà que le salaire du Français pourrait encore faire un bond en avant. En effet, alors qu'il est question d'une possible prolongation du Ballon d'Or, la question de son augmentation de pose. Jusqu'à combien faut-il monter pour Dembélé ? Le PSG doit-il même tout faire pour le prolonger ?

« Ils doivent tout faire pour le prolonger » Sur le plateau du Late Football Club, Samir Nasri a livré son avis sur la prolongation d'Ousmane Dembélé au PSG. L'ancien joueur de l'OM a alors annoncé : « Pour moi, ils doivent tout faire pour le prolonger. Il a pris une autre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances, je trouve que son état d'esprit est irréprochable. C'est un leader, c'est aussi le premier Ballon d'Or d'un joueur du PSG ».