PSG - Dembélé : Il dit non pour son nouveau contrat !

Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé souhaiterait obtenir une revalorisation salariale, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2028. Pour Kevin Diaz, chroniqueur dans l’After Foot, le Paris Saint-Germain ne doit pas céder à la demande de son numéro 10 malgré ses performances.

A peine le Ballon d’Or obtenu, l’heure est aux négociations pour Ousmane Dembélé et le PSG. Selon les récentes informations de L’Équipe et RMC, l’international français a demandé une grosse revalorisation de salaire, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2028. Dans les rangs parisiens, on ne compte pas cependant reproduire les erreurs du passé en bousculant la masse salariale de l’effectif.

« Je ne vois pas pourquoi le PSG devrait augmenter Dembélé » Pour Kevin Diaz, le nouveau statut d’Ousmane Dembélé ne devrait pas suffire à faire plier le PSG. « Ballon d'Or ou pas, peu importe pour Luis Enrique. Même s’il a milité pour Dembélé Ballon d’Or, l’une de ses phrases c’est que dans son équipe, tout le monde est important et personne n'est indispensable, confie le chroniqueur de l’After Foot sur RMC. Luis Enrique pense que c’est un collectif qui a amené cette équipe au firmament, et je pense que Dembélé est d’accord avec ça car il en parle souvent. Donc je ne vois pas pourquoi le PSG devrait augmenter Dembélé, car si tu le réévalues, tu dois réévaluer Nuno Mendes, Hakimi, Joao Neves, Vitinha… Tout le monde. »