Mercato - PSG : Grosse signature annoncée, c’est imminent !

Alexis Brunet

Pendant deux ans, Sven Botman a fait le bonheur du LOSC, avant de rejoindre Newcastle. En Angleterre, le Néerlandais est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League, au point d’attirer l’attention du PSG notamment. Malheureusement, le joueur de 25 ans devrait échapper à Paris car il serait proche de prolonger son contrat avec les Magpies.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé sa défense centrale avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Le joueur de 22 ans a mis un peu de temps à débarquer à Paris, car les négociations étaient très compliquées avec Bournemouth, qui a finalement réussi à récolter 68M€ bonus compris pour l’Ukrainien.

Le PSG surveille Botman Le PSG s’est donc renforcé en défense centrale et il pourrait récidiver prochainement. En effet, selon les informations de TBR Football, Sven Botman ferait partie des profils étudiés par le club de la capitale. Le central de Newcastle plait également à l’Inter Milan, à Chelsea et à Manchester City.