Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce coéquipier de Mbappé !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid ces derniers mois, Endrick susciterait l'intérêt du PSG. En effet, le club emmené par Luis Enrique voudrait profiter de la situation compliquée du Brésilien pour le recruter cet hiver. Cela tombe plutôt bien, puisque la direction du Real Madrid et le clan Endrick sont prêts à négocier un prêt.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2023, Endrick est dans une période difficile depuis quelques mois. Alerté par la situation de l'international brésilien, le PSG serait emballé par l'idée de le recruter lors de ce mercato hivernal, comme révélé par Defensa Central.

Le PSG veut recruter Endrick en 2026 A en croire Defensa Central, Endrick pourrait faire capoter son transfert vers le PSG. Comme indiqué par le média espagnol ce lundi, le buteur de 19 ans refuserait de quitter le Real Madrid lors de la prochaine fenêtre de transferts, étant déterminé à se battre pour sa place sous la houlette de Xabi Alonso.