Un «joueur exceptionnel» négocie avec le PSG, il s’enflamme !

Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison XXL réalisée sous le maillot du Paris Saint-Germain. Désormais, les deux parties sont en négociation pour une prolongation. Interrogé au sujet de son ancien joueur au FC Barcelone, Xavi ne tarit pas d’éloges.
La saison dernière, Ousmane Dembélé a atteint un niveau qu'il n'avait jamais connu, devenant le patron de l’attaque parisienne. Grâce à ces performances XXL, et au sacre du PSG en Ligue des champions, l’international français vient de remporter le Ballon d’Or. Un sacre logique aux yeux de Xavi.
« Il a complètement explosé au PSG »
« Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous. Puis l’offre du Paris Saint-Germain est arrivée, il est parti à Paris et là-bas, il a complètement explosé », confie l’ex-entraîneur du Barça, interrogé par Foot Mercato.
« C’est un joueur exceptionnel »
« Il est heureux là-bas, il se sent la star de l’équipe, du projet. Et en plus, ils ont remporté la Ligue des Champions, où il a brillé avec beaucoup de buts et de passes décisives. Il a fait la différence. C’est un joueur exceptionnel, et le Ballon d’Or est plus que mérité », poursuit Xavi au sujet de son ancien joueur, actuellement en discussion avec le PSG pour une revalorisation salariale, son bail actuel s’achevant en 2028.