Un «joueur exceptionnel» négocie avec le PSG, il s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré Ballon d’Or il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison XXL réalisée sous le maillot du Paris Saint-Germain. Désormais, les deux parties sont en négociation pour une prolongation. Interrogé au sujet de son ancien joueur au FC Barcelone, Xavi ne tarit pas d’éloges.

La saison dernière, Ousmane Dembélé a atteint un niveau qu'il n'avait jamais connu, devenant le patron de l’attaque parisienne. Grâce à ces performances XXL, et au sacre du PSG en Ligue des champions, l’international français vient de remporter le Ballon d’Or. Un sacre logique aux yeux de Xavi.

« Il a complètement explosé au PSG » « Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous. Puis l’offre du Paris Saint-Germain est arrivée, il est parti à Paris et là-bas, il a complètement explosé », confie l’ex-entraîneur du Barça, interrogé par Foot Mercato.