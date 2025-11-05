Une star débarque à l’OM : Le coup parfait de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de l’enchaînement des rencontres et alors que plusieurs blessés sont déjà à déplorer, la gestion de Pierre-Emerick Aubemeyang, désormais âgé de 36 ans, est un enjeu pour Roberto De Zerbi. Dans l’entourage de l’international gabonais, on estime que tout se passe bien sur ce plan-là et que l’entraîneur de l’OM le gère bien.

Pierre-Emerick Aubameyang en a bien conscience, il n’a plus les jambes de ses 20 ans et a « perdu un peu de vitesse sur les premiers mètres, c’est normal. Mais je travaille beaucoup pour limiter ça », comme il le confiait la semaine dernière en conférence de presse. D'autant plus qu'en l’absence d’Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM est encore plus mis à contribution.

« Je me sens encore capable d’exploser quand il le faut » « L’explosivité reste essentielle pour un attaquant. Je m’adapte, je compense avec le placement et la lecture du jeu. Je me sens encore capable d’exploser quand il le faut, c’est le principal », estimait en revanche Pierre-Emerick Aubameyang. Si sa gestion physique est un enjeu, elle est pour le moment bien appréhendée par Roberto De Zerbi.