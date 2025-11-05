Une star débarque à l’OM : Le coup parfait de De Zerbi !

En raison de l’enchaînement des rencontres et alors que plusieurs blessés sont déjà à déplorer, la gestion de Pierre-Emerick Aubemeyang, désormais âgé de 36 ans, est un enjeu pour Roberto De Zerbi. Dans l’entourage de l’international gabonais, on estime que tout se passe bien sur ce plan-là et que l’entraîneur de l’OM le gère bien.
Pierre-Emerick Aubameyang en a bien conscience, il n’a plus les jambes de ses 20 ans et a « perdu un peu de vitesse sur les premiers mètres, c’est normal. Mais je travaille beaucoup pour limiter ça », comme il le confiait la semaine dernière en conférence de presse. D'autant plus qu'en l’absence d’Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM est encore plus mis à contribution.
« Je me sens encore capable d’exploser quand il le faut »
« L’explosivité reste essentielle pour un attaquant. Je m’adapte, je compense avec le placement et la lecture du jeu. Je me sens encore capable d’exploser quand il le faut, c’est le principal », estimait en revanche Pierre-Emerick Aubameyang. Si sa gestion physique est un enjeu, elle est pour le moment bien appréhendée par Roberto De Zerbi.
« De Zerbi le gère bien, ils ont un rapport très franc »
« Ses données montrent qu'il n'est ni moins véloce ni moins explosif. De Zerbi le gère bien, ils ont un rapport très franc. Quand tu as Auba dans ton équipe, c'est un plus. Les adversaires ont un peu plus peur et les coéquipiers sont plus sereins », a confié un proche de Pierre-Emerick Aubameyang à L’Équipe.