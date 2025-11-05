Samir Nasri : Discussion secrète, la signature surprise à l'OM !

L'Olympique de Marseille a pris une grande décision grâce à Samir Nasri. Ou plutôt, sous l'impulsion de l'un des gros talents issus de la formation marseillaise : Steve Mandanda. Grâce à sa proximité avec Il Fenomeno, Nasri a permis à l'OM de mettre la main sur un gardien qui a marqué toute une génération de supporters du club phocéen.
A l'été 2007, alors qu'il était contractuellement lié au Havre, Steve Mandanda débarquait à l'OM sous la forme d'un prêt d'un an avant de définitivement s'y installer pour treize autres saisons supplémentaires. Et cette belle histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Il Fenomeno a pu débuter grâce à l'implication de Samir Nasri. « Steve Mandanda a signé grâce à moi ? J'ai fait l'entremetteur (rires) ». a confié l'ex-joueur du club phocéen ce mercredi pendant le Canal Champions Club.
«On a énormément discuté et il fait l'entremetteur»
Pour sa première en tant que consultant de Canal+ ce mercredi, Steve Mandanda a confirmé le rôle phare de Samir Nasri dans sa signature à l'OM. « C'est le premier à m'avoir parlé de Marseille. On était en équipe de France espoirs. A l'époque, le directeur sportif était José Anigo avec Pape (ndlr Diouf) président. Samir, après un match pour les éliminatoires Euro Espoirs en Israël, on a énormément discuté et il fait l'entremetteur. Et il l'a bien fait ».
«Je lui dis : « on a un gardien en équipe de France Espoirs c'est un monstre, il faut que tu le prennes, que tu le signes »»
Samir Nasri a rebondi sur les propos de Steve Mandanda qui l'a félicité pour son rôle d'entremetteur. L'enfant de Marseille a planté la graine dans l'esprit de José Anigo. « En fait, José Anigo voulait un gardien un bis qui était capable de concurrencer (Cédric) Carasso. Et je lui dis : « on a un gardien en équipe de France Espoirs c'est un monstre, il faut que tu le prennes, que tu le signes ». Il avait fait le déplacement à Tel-Aviv pour le match et l'avait constaté de ses yeux. Il m'a demandé de lui en parler, je lui en avais donc reparlé encore. Et après, ils ont fait ce qu'ils avaient besoin de faire et il a signé. Il arrive et Cédric Carasso se blesse. Il est entré dans l'équipe et n'en est plus sorti ».