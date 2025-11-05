Samir Nasri : Discussion secrète, la signature surprise à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a pris une grande décision grâce à Samir Nasri. Ou plutôt, sous l'impulsion de l'un des gros talents issus de la formation marseillaise : Steve Mandanda. Grâce à sa proximité avec Il Fenomeno, Nasri a permis à l'OM de mettre la main sur un gardien qui a marqué toute une génération de supporters du club phocéen.

A l'été 2007, alors qu'il était contractuellement lié au Havre, Steve Mandanda débarquait à l'OM sous la forme d'un prêt d'un an avant de définitivement s'y installer pour treize autres saisons supplémentaires. Et cette belle histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Il Fenomeno a pu débuter grâce à l'implication de Samir Nasri. « Steve Mandanda a signé grâce à moi ? J'ai fait l'entremetteur (rires) ». a confié l'ex-joueur du club phocéen ce mercredi pendant le Canal Champions Club.

«On a énormément discuté et il fait l'entremetteur» Pour sa première en tant que consultant de Canal+ ce mercredi, Steve Mandanda a confirmé le rôle phare de Samir Nasri dans sa signature à l'OM. « C'est le premier à m'avoir parlé de Marseille. On était en équipe de France espoirs. A l'époque, le directeur sportif était José Anigo avec Pape (ndlr Diouf) président. Samir, après un match pour les éliminatoires Euro Espoirs en Israël, on a énormément discuté et il fait l'entremetteur. Et il l'a bien fait ».