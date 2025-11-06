Trois recrues à l’OM : Le clash en direct !

Recrutés par l'OM afin de renforcer l'entrejeu cet été, Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes ne font pas encore l'unanimité. Et mercredi soir, en direct sur RMC après la défaite contre l'Atalanta, Eric Di Meco a poussé un gros coup de gueule en clashant les dirigeants de l'OM sur leurs choix opérés lors du dernier mercato.
La direction de l'OM a-t-elle fait fausse route avec son recrutement estival ? Adrien Rabiot a été subitement poussé au départ fin août suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, et pour compenser, ce sont donc Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes qui ont été recrutés afin de renforcer l'entrejeu de l'OM. Mais le club phocéen y a largement perdu au change selon Eric Di Meco, qui a poussé un gros coup de gueule à ce sujet mercredi soir en direct sur RMC Sport.
Di Meco, le coup de gueule
« Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée? », a lâché Di Meco après la défaite de l'OM contre l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions.
« Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes sont trop justes »
Et l'ancien latéral gauche n'hésite pas à charger les dirigeants de l'OM : « On n’est pas encore un grand d’Europe, puisqu’on essaie à peine de sortir d’une poule à vingt-quatre. Donc si on m’explique que Rabiot là ou Rabiot pas là, c’est pareil, je suis désolé… Si on m’explique que Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes peuvent être très rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé, ces garçons-là sont peut-être en devenir et peut-être qu’un jour ils seront très forts, mais pour le moment, c’est trop juste. Ils viennent d’arriver et ils découvrent ce niveau-là. Et ce n’est pas la Ligue 1. Par rapport à ce qu’a fait Rabiot l’an dernier et par rapport au niveau de l’OM et à ses ambitions, perdre un mec comme lui, c’est énorme. Alors il ne peut pas jouer à City, au PSG, au Barça ou au Bayern, on est d’accord. Mais pour nous, il aurait été précieux. Il a été précieux l’an dernier », poursuit Di Meco.