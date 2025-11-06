Trois recrues à l’OM : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrutés par l'OM afin de renforcer l'entrejeu cet été, Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes ne font pas encore l'unanimité. Et mercredi soir, en direct sur RMC après la défaite contre l'Atalanta, Eric Di Meco a poussé un gros coup de gueule en clashant les dirigeants de l'OM sur leurs choix opérés lors du dernier mercato.

La direction de l'OM a-t-elle fait fausse route avec son recrutement estival ? Adrien Rabiot a été subitement poussé au départ fin août suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, et pour compenser, ce sont donc Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes qui ont été recrutés afin de renforcer l'entrejeu de l'OM. Mais le club phocéen y a largement perdu au change selon Eric Di Meco, qui a poussé un gros coup de gueule à ce sujet mercredi soir en direct sur RMC Sport.

Di Meco, le coup de gueule « Ceux qui sont là ne sont peut-être pas au niveau. Sur la saison dernière, tu n’en as pas cinquante des joueurs à garder. Tu n’en as pas tant que ça finalement. Et s’il y en a un à garder, c’est Rabiot et tu te renforces autour. Oui, il y avait un problème contractuel avec lui, mais ce problème contractuel va te coûter combien si tu ne sors pas de la poule à l’arrivée? », a lâché Di Meco après la défaite de l'OM contre l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions.