OM : Un nouvel entraineur à Marseille, le rendez-vous surprise !

Ce mercredi soir, l'OM a reçu l'Atalanta au Vélodrome. Selon la presse italienne, Medhi Benatia a invité Roberto Mancini pour cette occasion. En effet, le technicien italien était présent dans les tribunes de l'enceinte marseillaise pour assister à ce duel de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.
OM-Atalanta : Mancini était au Vélodrome
Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini était dans les tribunes du stade Vélodrome ce mercredi soir, et ce, pour assister à la confrontation entre l'OM et l'Atalanta. A en croire le média transalpin, le technicien italien a été invité par Medhi Benatia.
OM : Benatia a invité Mancini à Marseille
Comme précisé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia a profité de la présence de Roberto Mancini au Vélodrome pour échanger et partager ses analyses avec lui. Les deux hommes entretenant de bonnes relations. Reste à savoir si le directeur sportif de l'OM songe à recruter Roberto Mancini - qui a occupé les bancs de l'Italie, de l'Inter et de la Lazio, notamment - à l'avenir.