OM : Un nouvel entraineur à Marseille, le rendez-vous surprise !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a reçu l'Atalanta au Vélodrome. Selon la presse italienne, Medhi Benatia a invité Roberto Mancini pour cette occasion. En effet, le technicien italien était présent dans les tribunes de l'enceinte marseillaise pour assister à ce duel de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté à l'Atalanta au Vélodrome. Pour cette confrontation, le club marseillais avait un invité de renom : Roberto Mancini.

OM-Atalanta : Mancini était au Vélodrome Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini était dans les tribunes du stade Vélodrome ce mercredi soir, et ce, pour assister à la confrontation entre l'OM et l'Atalanta. A en croire le média transalpin, le technicien italien a été invité par Medhi Benatia.