«Ils sont arrogants», le boss de l'OM n'en peut plus !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face à l'Atalanta au stade Vélodrome. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a dénoncé un énorme scandale. De surcroit, le directeur sportif de l'OM s'en est pris aux arbitres, pointant du doigt leur arrogance.

Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a accueilli l'Atalanta au Vélodrome. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face à la Dea (0-1). Alors qu'Éderson a touché le ballon de la main dans sa surface, le but de Lazar Samardžić fait polémique à Marseille. Présent en zone mixte après la défaite de l'OM, Medhi Benatia n'a pas hésité à tacler les arbitres.

«C'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty» « Il reste deux minutes de jeu (quand l'Atalanta marque), la moindre des choses est d'aller contrôler, de se faire un avis un peu plus sûr et de prendre la responsabilité. Il n'y a même pas ça. Evidemment quand tu leur parles, c'est limite s'ils te regardent. Ça, c'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants et ça, c'est dérangeant. On avait aussi envie de parler de football. Malheureusement, on ne va pas pouvoir changer les erreurs d'arbitrage. On n'est pas les seuls à s'en plaindre, ni en championnat, ni en Ligue des champions, ça va continuer, mais il ne faut pas regarder ça », a pesté Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, avant d'en rajouter une couche.