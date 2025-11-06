«Ils sont arrogants», le boss de l'OM n'en peut plus !

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face à l'Atalanta au stade Vélodrome. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a dénoncé un énorme scandale. De surcroit, le directeur sportif de l'OM s'en est pris aux arbitres, pointant du doigt leur arrogance.
Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a accueilli l'Atalanta au Vélodrome. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face à la Dea (0-1). Alors qu'Éderson a touché le ballon de la main dans sa surface, le but de Lazar Samardžić fait polémique à Marseille. Présent en zone mixte après la défaite de l'OM, Medhi Benatia n'a pas hésité à tacler les arbitres.
«C'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty»
« Il reste deux minutes de jeu (quand l'Atalanta marque), la moindre des choses est d'aller contrôler, de se faire un avis un peu plus sûr et de prendre la responsabilité. Il n'y a même pas ça. Evidemment quand tu leur parles, c'est limite s'ils te regardent. Ça, c'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants et ça, c'est dérangeant. On avait aussi envie de parler de football. Malheureusement, on ne va pas pouvoir changer les erreurs d'arbitrage. On n'est pas les seuls à s'en plaindre, ni en championnat, ni en Ligue des champions, ça va continuer, mais il ne faut pas regarder ça », a pesté Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, avant d'en rajouter une couche.
«J'ai du mal à parler à ce genre de personnes»
« Je suis allé sur le terrain pour essayer de dire un peu ce que je pense. Mais ils ont beaucoup de certitudes et d'arrogance et j'ai du mal à parler à ce genre de personnes, donc je ne suis pas allé les voir dans les vestiaires, mais des gens du club y sont allés. Ils (les arbitres) ont certainement dû te raconter les histoires comme d'habitude, où ils te montrent des positions et sortent des mots difficiles à comprendre pour justifier ce qui n'est pas justifiable, donc ça ne m'intéresse pas », a conclu Medhi Benatia.