OM - Clash avec Jérôme Rothen : La réponse cash de Benatia !

Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Medhi Benatia a répondu aux critiques de Jérôme Rothen. D’après ce dernier, hormis Mason Greenwood et Geronimo Rulli, tout est à jeter à l’OM et des erreurs ont été commises l’été dernier en termes de recrutement. Une tentative de déstabilisation selon le directeur du football marseillais, qui assure que son équipe est forte et a invité ses joueurs à ne pas écouter les bruits extérieurs.

Au lendemain de la défaite face à l’Atalanta (0-1) mercredi en Ligue des champions, Jérôme Rothen a remis en question l’ensemble du projet de l’OM, que ce soit Roberto De Zerbi ou l’équipe construite l’été dernier. « Il y a une erreur de casting. Qui a recruté cette équipe ? », s’est interrogé l’ancien joueur du PSG. Selon lui, sur ce match, « à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter. » Après Ali Zarrak sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia a lui aussi répondu aux propos du consultant de RMC.

«Tous les jours je leur dis : n’écoutez pas toutes ces conneries» « Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte. Je l’ai déjà dit depuis le match contre Lorient. À la fin du mercato j’avais dit que les joueurs, l’équipe, le coach étaient forts. Les chiffres le confirment : depuis Lorient, nous sommes l’équipe qui a pris le plus de points. De l’extérieur, certains veulent tout jeter, tout est catastrophique, que ce soit moi, le président, le coach, les joueurs, les jeunes, il n’y a rien qui va. On a l’habitude. Tous les jours je leur dis : n’écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Travaillez, faites ce que vous faites », a déclaré le directeur du football de l’OM en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0) samedi.