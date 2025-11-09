OM - Clash avec Jérôme Rothen : La réponse cash de Benatia !

Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Medhi Benatia a répondu aux critiques de Jérôme Rothen. D’après ce dernier, hormis Mason Greenwood et Geronimo Rulli, tout est à jeter à l’OM et des erreurs ont été commises l’été dernier en termes de recrutement. Une tentative de déstabilisation selon le directeur du football marseillais, qui assure que son équipe est forte et a invité ses joueurs à ne pas écouter les bruits extérieurs.
Au lendemain de la défaite face à l’Atalanta (0-1) mercredi en Ligue des champions, Jérôme Rothen a remis en question l’ensemble du projet de l’OM, que ce soit Roberto De Zerbi ou l’équipe construite l’été dernier. « Il y a une erreur de casting. Qui a recruté cette équipe ? », s’est interrogé l’ancien joueur du PSG. Selon lui, sur ce match, « à part Greenwood (...) et Rulli, le reste est à jeter. » Après Ali Zarrak sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia a lui aussi répondu aux propos du consultant de RMC.
«Tous les jours je leur dis : n’écoutez pas toutes ces conneries»
« Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte. Je l’ai déjà dit depuis le match contre Lorient. À la fin du mercato j’avais dit que les joueurs, l’équipe, le coach étaient forts. Les chiffres le confirment : depuis Lorient, nous sommes l’équipe qui a pris le plus de points. De l’extérieur, certains veulent tout jeter, tout est catastrophique, que ce soit moi, le président, le coach, les joueurs, les jeunes, il n’y a rien qui va. On a l’habitude. Tous les jours je leur dis : n’écoutez pas toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Travaillez, faites ce que vous faites », a déclaré le directeur du football de l’OM en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0) samedi.
«Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir»
« Tant qu’ils jouent comme ça… Tu vois Angel Gomes aujourd’hui, Vermeeren, c’est une équipe qui a de la qualité. Je suis content pour Auba aussi. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité malgré les absents, et ils vont nous faire du bien d’ailleurs. J’espère qu’ils vont rentrer le plus vite possible, parce que c’est avant tout un groupe. C’est vrai que là on était un petit peu juste, mais comme beaucoup d’autres équipes. Ça nous a fait mal de perdre toutes ces forces en même temps », a ajouté Medhi Benatia, alors que Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans) étaient juste à côté de lui. « On a la chance d’avoir des jeunes comme ça qui nous donnent un grand coup de main et qui aujourd’hui ont mérité le respect du groupe et de tout le monde. »