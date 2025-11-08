De Zerbi a tout faux : L'erreur qui coûte cher à l'OM...

Vainqueur du Brest ce samedi, l'OM a repris la tête de la Ligue 1 en attendant le résultat du PSG face à l'OL dimanche. Le club de la cité phocéenne n'a pas eu de problèmes pour se défaire du club breton et pour Walid Acherchour, Arthur Vermeeren a été l'un des principaux animateurs de la rencontre. Face à l'Atalanta, il n'est pas entré en jeu, peut-être une erreur de Roberto De Zerbi.
En difficulté lors de ses derniers rendez-vous, l'OM a notamment encaissé une nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, la 3ème en 4 matches. En voyant la prestation d'Arthur Vermeeren face à Brest ce samedi, Walid Acherchour ne comprend pas pourquoi Roberto De Zerbi s'est passé du Belge mercredi.
« Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren »
Visiblement convaincu par le talent du jeune Arthur Vermeeren, recruté en prêt du RB Leipzig cet été, Walid Acherchour a noté son apport dans le jeu de l'OM face à Brest. « Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren. Il y’a qu’à voir la première demi-heure avec lui. Il se positionne toujours vers l’avant, il facilite les transmissions » écrit-il pendant le match sur son compte X.
De Zerbi a fait une erreur
A la tête de l'OM, Roberto De Zerbi est parfois critiqué pour la gestion de son groupe. Face à l'Atalanta Bergame le club s'est encore incliné alors que d'autres solutions auraient pu être trouvées. La présence d'Arthur Vermeeren aurait peut-être été bénéfique. « Je ne comprends toujours pas comment il a pu faire 0 minute contre l’Atalanta » souligne Walid Acherchour.