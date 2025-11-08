De Zerbi a tout faux : L'erreur qui coûte cher à l'OM...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Brest ce samedi, l'OM a repris la tête de la Ligue 1 en attendant le résultat du PSG face à l'OL dimanche. Le club de la cité phocéenne n'a pas eu de problèmes pour se défaire du club breton et pour Walid Acherchour, Arthur Vermeeren a été l'un des principaux animateurs de la rencontre. Face à l'Atalanta, il n'est pas entré en jeu, peut-être une erreur de Roberto De Zerbi.

En difficulté lors de ses derniers rendez-vous, l'OM a notamment encaissé une nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, la 3ème en 4 matches. En voyant la prestation d'Arthur Vermeeren face à Brest ce samedi, Walid Acherchour ne comprend pas pourquoi Roberto De Zerbi s'est passé du Belge mercredi.

« Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren » Visiblement convaincu par le talent du jeune Arthur Vermeeren, recruté en prêt du RB Leipzig cet été, Walid Acherchour a noté son apport dans le jeu de l'OM face à Brest. « Je persiste et signe.. l’OM de De Zerbi doit se faire avec Arthur Vermeeren. Il y’a qu’à voir la première demi-heure avec lui. Il se positionne toujours vers l’avant, il facilite les transmissions » écrit-il pendant le match sur son compte X.