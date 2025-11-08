«C'est l'OM le plus important» : De Zerbi répond cash à son «fils»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi avait fait une annonce surprise au fil de la saison dernière : Neal Maupay est à ses yeux, son fils. Néanmoins, l'attaquant de 29 ans a vu son temps de jeu drastiquement diminué les semaines passant quitte à ne plus faire partie du groupe. Sur beIN SPORTS, Roberto De Zerbi a lâché une punchline avant la réception de Brest ce samedi.

En février dernier, alors qu'Amine Gouiri était venu renforcer la ligne d'attaque de l'OM quelques jours avant lors du mercato d'hiver, Roberto De Zerbi déclarait sa flamme à Neal Maupay. L'attaquant arrivé quelques mois plus tôt d'Everton voyait son coach faire de lui un membre de sa famille. « Neal Maupay, c'est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir ».

Maupay porté disparu Néanmoins, la fin de saison fut délicate pour Neal Maupay sportivement parlant et cela n'augurait rien de bon pour la suite avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM un an après son départ pour l'Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Entre la 2ème et 12ème journée, à savoir cette réception du Stade Brestois, Maupay n'a plus figuré sur les feuilles de match de l'Olympique de Marseille.