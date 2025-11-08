«C'est l'OM le plus important» : De Zerbi répond cash à son «fils»

Roberto De Zerbi avait fait une annonce surprise au fil de la saison dernière : Neal Maupay est à ses yeux, son fils. Néanmoins, l'attaquant de 29 ans a vu son temps de jeu drastiquement diminué les semaines passant quitte à ne plus faire partie du groupe. Sur beIN SPORTS, Roberto De Zerbi a lâché une punchline avant la réception de Brest ce samedi.
En février dernier, alors qu'Amine Gouiri était venu renforcer la ligne d'attaque de l'OM quelques jours avant lors du mercato d'hiver, Roberto De Zerbi déclarait sa flamme à Neal Maupay. L'attaquant arrivé quelques mois plus tôt d'Everton voyait son coach faire de lui un membre de sa famille. « Neal Maupay, c'est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir ».
Maupay porté disparu
Néanmoins, la fin de saison fut délicate pour Neal Maupay sportivement parlant et cela n'augurait rien de bon pour la suite avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM un an après son départ pour l'Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Entre la 2ème et 12ème journée, à savoir cette réception du Stade Brestois, Maupay n'a plus figuré sur les feuilles de match de l'Olympique de Marseille.
«Mais plus que n'importe quel joueur, c'est l'OM qui est le plus important»
Ce samedi, pour OM - Brest, Roberto De Zerbi a réintégré Neal Maupay dans son groupe et s'en est justifié au micro de beIN SPORTS avant le coup d'envoi. « Le retour de Neal Maupay ? Neal a eu peu de temps de jeu. On a Robinio Vaz qui a vraiment performé lors des derniers matchs. Avant il y avait aussi Gouiri et Aubameyang qui étaient en forme. Il aura quand même du temps de jeu. Mais plus que n'importe quel joueur, c'est l'OM qui est le plus important ». Un message clair est donc passé.