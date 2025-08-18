OM : De Zerbi lui déclare sa flamme, transfert annoncé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'année dernière, Neal Maupay possède un profil qui plaisait aux dirigeants marseillais. Toutefois, il semblerait qu'il se dirige lentement vers un départ de l'OM d'ici la fin du mercato. Le Franco-Argentin était pourtant l'un des protégés de Roberto De Zerbi mais il pourrait rejoindre une autre équipe de Ligue 1. Et pourquoi pas Rennes, qui vient de battre l'OM pour démarrer la saison.

Absent du déplacement de l'OM à Rennes vendredi, Neal Maupay vit peut-être ces dernières heures à Marseille en tant que joueur de l'équipe. L'ancien Niçois pourrait rejoindre une autre équipe de Ligue 1, lui qui n'hésite pas à chambrer sur les réseaux sociaux. Contrairement à Valentin Rongier, il n'a pas tenu de propos négatifs envers Rennes par le passé, ce qui pourrait lui ouvrir des portes.

« Neal Maupay, c'est comme mon fils » L'hiver dernier, Roberto De Zerbi semblait pourtant particulièrement attaché à Neal Maupay. « Neal Maupay, c'est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir » disait l'Italien, comme rapporté par L'Equipe. La situation semble totalement différente six mois plus tard.