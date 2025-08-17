Mercato - PSG : Ce pote de Mbappé annonce son départ !

Devenu indésirable au PSG, Nordi Mukiele a été poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Finalement, l'international français (1 sélection) vient de trouver un nouveau club. En effet, let PSG et Sunderland ont officialisé le transfert de Nordi Mukiele, qui est très heureux de rejoindre les Black Cats.

«Je suis heureux d'être ici»

« C'est un nouveau défi et je suis heureux d'être ici. J'ai vu l'ambiance du stade, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les supporters sont très importants dans le football, et surtout à Sunderland. Je suis venu ici pour me battre pour eux. Je vois de bons joueurs et je constate leur qualité, donc je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble – et quand je dis ensemble, je parle des joueurs, des supporters et de la ville. Nous aurons besoin de tout le monde cette saison », a déclaré Nordi Mukiele. Ses propos sont rapportés sur le site officiel de Sunderland. Après Kylian Mbappé, transféré librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an, le PSG perd l'un de ses amis. Proche du capitaine de l'équipe de France, Nordi Mukiele était avec lui lors de son séjour en Suède au mois d'octobre. Reste à savoir si l'ancien pensionnaire de l'Eintracht Francfort s'imposera en Premier League du côté de Sunderland.