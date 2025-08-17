Mercato - PSG : Ce pote de Mbappé annonce son départ !

Devenu indésirable au PSG, Nordi Mukiele a été poussé vers la sortie lors de ce mercato estival. Finalement, l'international français (1 sélection) vient de trouver un nouveau club. En effet, let PSG et Sunderland ont officialisé le transfert de Nordi Mukiele, qui est très heureux de rejoindre les Black Cats.
Prêté au Bayer la saison dernière, Nordi Mukiele a fait son retour au PSG cet été. Toutefois, Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui. Poussé vers la sortie par la direction du PSG, l'international français vient de retrouver un club.
Le PSG officialise le transfert de Mukiele à Sunderland
Ce dimanche après-midi, le PSG et Sunderland ont officialisé le transfert de Nordi Mukiele. Ayant paraphé un bail de quatre saisons avec les Black Cats, le défenseur de 27 ans va découvrir la Premier League. Interrogé juste après sa signature à Sunderland, Nordi Mukiele s'est totalement enflammé.
«Je suis heureux d'être ici»
« C'est un nouveau défi et je suis heureux d'être ici. J'ai vu l'ambiance du stade, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les supporters sont très importants dans le football, et surtout à Sunderland. Je suis venu ici pour me battre pour eux. Je vois de bons joueurs et je constate leur qualité, donc je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble – et quand je dis ensemble, je parle des joueurs, des supporters et de la ville. Nous aurons besoin de tout le monde cette saison », a déclaré Nordi Mukiele. Ses propos sont rapportés sur le site officiel de Sunderland. Après Kylian Mbappé, transféré librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an, le PSG perd l'un de ses amis. Proche du capitaine de l'équipe de France, Nordi Mukiele était avec lui lors de son séjour en Suède au mois d'octobre. Reste à savoir si l'ancien pensionnaire de l'Eintracht Francfort s'imposera en Premier League du côté de Sunderland.