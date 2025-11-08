«Ca fait mal» : Le crève-coeur que l'OM ne digère pas

Tout semblait réuni pour que l'OM parvienne à fêter sa deuxième victoire de saison régulière de Ligue des champions. Le Vélodrome était en fusion, mais les joueurs de Roberto De Zerbi n'ont pas suivi. Défaite contre l'Atalanta au terme d'une contre-attaque transformée par Lazar Samardzic alors que les Marseillais réclamaient un penalty au départ de l'action. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est toujours abattu, près de trois jours plus tard.
Près de 72 heures sont passées, mais l'OM n'arrive toujours pas à avaler le dénouement de sa 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Certes grandement bousculés par l'Atalanta, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pu signer un coup de maître dans les ultimes instants de la rencontre si l'arbitre avait signalé la main d'Ederson et offert un penalty à l'Olympique de Marseille mercredi soir.
«Perdre de cette manière, ça fait mal»
Il n'en a rien été et Lazar Samardzic a marqué sur la contre-attaque. Score final : 1-0 pour l'Atalanta. De quoi climatiser l'Orange Vélodrome et compromettre les espoirs de qualification de l'OM pour la phase à élimination directe. La pilule ne passe pas pour Roberto De Zerbi. « Comment avez-vous trouvé vos joueurs ces deux derniers jours ? Perdre de cette manière, ça fait mal. J'ai revu le but de Samardzic hier soir (ndlr vendredi). Ca m'a fait mal indirectement. A ce moment-là, je regardais l'arbitre comme beaucoup, il était sur le point de siffler et finalement on a pris ce but ».
«On peut être leader du classement en cas de victoire»
Pendant son interview d'avant-match face à Brest ce samedi au micro de beIN SPORTS, l'entraîneur de l'OM a averti son groupe pour la réception du club breton. « Il faut avancer, on sait que tout va vite dans le football, on a un autre match important ce soir. On peut être leader du classement en cas de victoire. Un match contre une équipe difficile de Brest, que tout le monde connaît, mais c'est le cas de toutes les équipes en Ligue 1 ».