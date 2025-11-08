«Ca fait mal» : Le crève-coeur que l'OM ne digère pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout semblait réuni pour que l'OM parvienne à fêter sa deuxième victoire de saison régulière de Ligue des champions. Le Vélodrome était en fusion, mais les joueurs de Roberto De Zerbi n'ont pas suivi. Défaite contre l'Atalanta au terme d'une contre-attaque transformée par Lazar Samardzic alors que les Marseillais réclamaient un penalty au départ de l'action. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est toujours abattu, près de trois jours plus tard.

Près de 72 heures sont passées, mais l'OM n'arrive toujours pas à avaler le dénouement de sa 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Certes grandement bousculés par l'Atalanta, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pu signer un coup de maître dans les ultimes instants de la rencontre si l'arbitre avait signalé la main d'Ederson et offert un penalty à l'Olympique de Marseille mercredi soir.

«Perdre de cette manière, ça fait mal» Il n'en a rien été et Lazar Samardzic a marqué sur la contre-attaque. Score final : 1-0 pour l'Atalanta. De quoi climatiser l'Orange Vélodrome et compromettre les espoirs de qualification de l'OM pour la phase à élimination directe. La pilule ne passe pas pour Roberto De Zerbi. « Comment avez-vous trouvé vos joueurs ces deux derniers jours ? Perdre de cette manière, ça fait mal. J'ai revu le but de Samardzic hier soir (ndlr vendredi). Ca m'a fait mal indirectement. A ce moment-là, je regardais l'arbitre comme beaucoup, il était sur le point de siffler et finalement on a pris ce but ».