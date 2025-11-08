Lilian Thuram : L'OM prépare un énorme coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif lors du précédent mercato estival, l'OM a notamment renforcé son secteur défensif en recrutant par exemple Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan. Mais alors que ce dernier a affiché des lacunes dans l'axe, il est invité à prendre l'exemple d'un Lilian Thuram, champion du monde en évoluant latéral droit.

Après des débuts globalement convaincants à l'OM, Benjamin Pavard enchaîne les prestations beaucoup plus inquiétantes. Positionné dans l'axe d'une défense à trois défenseurs centraux, l'international français semble perdu depuis quelques matches. Par conséquent, selon Florent Gautreau, la situation pourrait passer par un retour à une défense à quatre avec Benjamin Pavard latéral droit, bien qu'il n'ait plus l'intention d'évoluer à ce poste.

Pavard invité à imiter Thuram « De Zerbi ne devrait peut-être pas hésiter à jouer à quatre derrière et mettre parfois ceux qui ne veulent pas jouer arrière droit. Je pense à Pavard. On a un exemple célèbre avec Thuram qui voulait jouer défenseur central et qui a été champion du monde en étant arrière droit. A certains moments, c'est le coach qui décide quoi », assure le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC.