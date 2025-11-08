Lilian Thuram : L'OM prépare un énorme coup ?

Très actif lors du précédent mercato estival, l'OM a notamment renforcé son secteur défensif en recrutant par exemple Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan. Mais alors que ce dernier a affiché des lacunes dans l'axe, il est invité à prendre l'exemple d'un Lilian Thuram, champion du monde en évoluant latéral droit.
Après des débuts globalement convaincants à l'OM, Benjamin Pavard enchaîne les prestations beaucoup plus inquiétantes. Positionné dans l'axe d'une défense à trois défenseurs centraux, l'international français semble perdu depuis quelques matches. Par conséquent, selon Florent Gautreau, la situation pourrait passer par un retour à une défense à quatre avec Benjamin Pavard latéral droit, bien qu'il n'ait plus l'intention d'évoluer à ce poste.
Pavard invité à imiter Thuram
« De Zerbi ne devrait peut-être pas hésiter à jouer à quatre derrière et mettre parfois ceux qui ne veulent pas jouer arrière droit. Je pense à Pavard. On a un exemple célèbre avec Thuram qui voulait jouer défenseur central et qui a été champion du monde en étant arrière droit. A certains moments, c'est le coach qui décide quoi », assure le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC.
«Thuram a été champion du monde en étant arrière droit»
Présent en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a d'ailleurs évoqué le cas Benjamin Pavard : « Je pense que Benjamin Pavard en a souffert, il faut qu'il soit serein. La responsabilité est la mienne. Je ne peux pas tout expliquer. Si on parle du jeu, jusqu'à Lens, on a fait de bons matchs. L'épisode de Lisbonne nous a fait mal parce que le Sporting n'a pas créé beaucoup d'occasions. c'était un peu la même chose à Lens, il faut rester équilibré »