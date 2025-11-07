Pavard - OM : Le malaise est confirmé !

Axel Cornic

Après avoir impressionné lors de son arrivée, Benjamin Pavard a connu un mois d’octobre assez délicat avec quelques prestations plus que décevantes. Mais le défenseur central de l’Olympique de Marseille peut compter sur le soutien de Roberto De Zerbi, qui lui a envoyé un message fort lors de la conférence de presse de ce vendredi.

Il y a encore quelques semaines, on l’érigeait au rang de meilleure signature du mercato estival. Mais Benjamin Pavard connaît déjà un coup de mou à l’OM, avec quelques erreurs qui ont coûte la défaite aux siens. C’est notamment le cas contre le RC Lens en Ligue 1, ainsi que contre le Sporting en Ligue des Champions.

« Je pense que Benjamin Pavard en a souffert » Conscient de ses fautes, l’international français avait notamment publié un long message sur les réseaux sociaux pou s’excuser. Mais ce vendredi, il a surtout reçu une réponse de taille de la part de Roberto De Zerbi. « Je pense que Benjamin Pavard en a souffert, il faut qu'il soit serein. La responsabilité est la mienne » a expliqué le coach de l’OM.