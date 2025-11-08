OM : Un nouvel attaquant débarque, c'est officiel !

Amadou Diawara

Depuis la fin du dernier mercato estival, Neal Maupay était au placard à l'OM. En effet, le buteur de 29 ans n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent cette saison. Pour la réception du Stade Brestois, programmée ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi a créé la surprise en convoquant Neal Maupay.

«Maupay sera peut-être sur le banc» Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a annoncé qu'il était prêt à relancer Neal Maupay. « (Neal) Maupay sera peut-être sur le banc. On n'est pas encore sorti de cette situation de blessures. (...) Pourquoi ai-je réintégré Neal Maupay ? Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l'entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera », a avoué le coach de l'OM.