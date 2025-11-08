OM - Clash avec Dimitri Payet : La vérité éclate !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant ses années à l’OM, Florian Thauvin a notamment évolué avec Dimitri Payet. Mais voilà qu’entre les deux stars olympiennes, la cohabitation était loin d’être idéales selon les différents échos. En effet, il avait été question de grosses tensions entre Thauvin et Payet. Qu’en était-il alors de leur relation ? Le désormais joueur du RC Lens a mis les choses au point.

Dans un vestiaire de football, il est parfois difficile de faire cohabiter les égos. Etait-ce le cas à l’OM avec Dimitri Payet et Florian Thauvin ? Coéquipiers au sein du club phocéen, ils n’étaient pas décrit comme les meilleurs amis du monde. Bien au contraire. Alors qu’on a beaucoup parlé de guerre entre Payet et Thauvin, la réalité serait quelque peu différente…

« Dans un groupe, il y a plus d’affinités avec certaines personnes et moins avec d’autres » Invité par So Foot à éclaircir sa relation avec Dimitri Payet à l’OM, Florian Thauvin a mis les choses au point. L’ancien Olympien a alors fait savoir : « Déjà de base, il n’y a pas de rivalité parce que je le respectais en tant que grand joueur. Il a commencé en première division, je n’étais même pas pro, donc j’étais heureux de pouvoir partager la même équipe que lui. Après voilà, dans un groupe, il y a plus d’affinités avec certaines personnes et moins avec d’autres ».