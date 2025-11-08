Transfert à 0€ : Le calvaire qui va durer 3 ans à l'OM !

Pierre-Emerick Aubameyang étant revenu l’été dernier, Neal Maupay devait quitter l’OM, un an seulement après son arrivée. Le club a essayé de s’en séparer, lui trouvant plusieurs portes de sorties à l’étranger, toutes refusées par l’attaquant âgé de 29 ans. Ce dernier ne voulait pas qu’on lui force la main et était même prêt à honorer son contrat jusqu'au bout, en juin 2028.
À l’instar d’Ulisses Garcia, un autre joueur écarté du groupe il y a peu va faire son retour à l’OM. Plus convoqué par Roberto De Zerbi depuis la réception du Paris FC (5-2) le 23 août dernier, Neal Maupay devrait l’être ce samedi pour celle de Brest, lui qui devait pourtant quitter Marseille cet été.
Maupay prêt à aller jusqu’au bout de son contrat
Comme indiqué par L’Équipe, l’OM voulait s’en séparer et, en ce sens, a essayé de le placer à Sassuolo, à Valence, au FC Séville, à Getafe et à Anderlecht. Toutefois, Neal Maupay a tout refusé, ne voulant pas qu’on l’oblige à partir contre sa volonté et laissant même entendre qu’il serait prêt à aller jusqu’au bout de son contrat, en juin 2028.
Une menace pas appréciée par Benatia
Ce qui n’a pas vraiment été apprécié par Medhi Benatia, fustigeant l’attitude de l’attaquant âgé de 29 ans, la considérant comme un manque de respect envers l’institution. Une situation qui s’est apaisée récemment, avec la nécessité pour Roberto De Zerbi d’avoir plus de solutions avec la blessure d’Amine Gouiri et la fatigue de Pierre-Emerick Aubameyang.