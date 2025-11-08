Transfert à 0€ : Le calvaire qui va durer 3 ans à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pierre-Emerick Aubameyang étant revenu l’été dernier, Neal Maupay devait quitter l’OM, un an seulement après son arrivée. Le club a essayé de s’en séparer, lui trouvant plusieurs portes de sorties à l’étranger, toutes refusées par l’attaquant âgé de 29 ans. Ce dernier ne voulait pas qu’on lui force la main et était même prêt à honorer son contrat jusqu'au bout, en juin 2028.

À l’instar d’Ulisses Garcia, un autre joueur écarté du groupe il y a peu va faire son retour à l’OM. Plus convoqué par Roberto De Zerbi depuis la réception du Paris FC (5-2) le 23 août dernier, Neal Maupay devrait l’être ce samedi pour celle de Brest, lui qui devait pourtant quitter Marseille cet été.

Maupay prêt à aller jusqu’au bout de son contrat Comme indiqué par L’Équipe, l’OM voulait s’en séparer et, en ce sens, a essayé de le placer à Sassuolo, à Valence, au FC Séville, à Getafe et à Anderlecht. Toutefois, Neal Maupay a tout refusé, ne voulant pas qu’on l’oblige à partir contre sa volonté et laissant même entendre qu’il serait prêt à aller jusqu’au bout de son contrat, en juin 2028.