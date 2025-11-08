Lamine Yamal au PSG : Le verdict à 200M€ tombe pour le rêve du Qatar !

Le FC Barcelone tient un diamant brut en sa possesion. Tout droit issu de la Masia, réputé centre de formation du club catalan, Lamine Yamal a déjà plusieurs trophées à son actif dont le Trophée Kopa, le Golden Boy ou encore l'Euro avec l'Espagne. L'émir du Qatar rêverait de mettre la main sur lui pour un transfert au PSG, son agent a vendu la mèche.
Cette année, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat du jeune Lamine Yamal. Le champion d'Europe avec l'Espagne et le vainqueur du triplé national avec le Barça la saison passée, le tout l'année de ses 18 ans, est désormais lié au club culé jusqu'en 2031. Pas de quoi calmer les ardeurs de l'émir du Qatar concernant un hypothétique transfert de Yamal au PSG.
«Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€»
Le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, dressait le constat suivant sur le cas Lamine Yamal pendant son interview pour Aliotalk la semaine dernière. « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal. Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place. Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. A ce prix-là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout »
«Il évolue dans un grand club comme le FC Barcelone, qui est le meilleur endroit pour atteindre ses objectifs»
Lamine Yamal parti pour rester au FC Barcelone ? C'est du moins ce qu'on peut en tirer en lisant entre les lignes des propos énoncés par son agent Jorge Mendes à Mundo Deportivo. « Lamine Yamal doit continuer à progresser pour devenir le meilleur joueur des deux prochaines décennies, et pas seulement le meilleur pendant quatre ou cinq ans. Il évolue dans un grand club comme le FC Barcelone, qui est le meilleur endroit pour atteindre ses objectifs ».