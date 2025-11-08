Lamine Yamal au PSG : Le verdict à 200M€ tombe pour le rêve du Qatar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone tient un diamant brut en sa possesion. Tout droit issu de la Masia, réputé centre de formation du club catalan, Lamine Yamal a déjà plusieurs trophées à son actif dont le Trophée Kopa, le Golden Boy ou encore l'Euro avec l'Espagne. L'émir du Qatar rêverait de mettre la main sur lui pour un transfert au PSG, son agent a vendu la mèche.

Cette année, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat du jeune Lamine Yamal. Le champion d'Europe avec l'Espagne et le vainqueur du triplé national avec le Barça la saison passée, le tout l'année de ses 18 ans, est désormais lié au club culé jusqu'en 2031. Pas de quoi calmer les ardeurs de l'émir du Qatar concernant un hypothétique transfert de Yamal au PSG.

«Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€» Le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, dressait le constat suivant sur le cas Lamine Yamal pendant son interview pour Aliotalk la semaine dernière. « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal. Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place. Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. A ce prix-là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout »