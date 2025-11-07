Lamine Yamal quitte Barcelone : C'est officiel !

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal a manqué le dernier rassemblement de l'Espagne. Par conséquent, la star du FC Barcelone n'était pas de la partie pour les réceptions de la Géorgie et de la Bulgarie le mois dernier en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. De retour de blessure, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour les deux rendez-vous du mois de novembre.
Victime d'une pubalgie en début de saison, Lamine Yamal a rechuté lors du duel entre le FC Barcelone et le PSG (le 1er octobre). Par conséquent, l'international espagnol a manqué le dernier rassemblement de sa sélection. En effet, Lamine Yamal n'était pas de la partie pour les réceptions de la Géorgie (2-0, le 11 octobre) et de la Bulgarie (4-0, le 14 octobre).
Espagne : Yamal a manqué le dernier rassemblement
Remis de sa blessure, Lamine Yamal a repris la compétition avec le FC Barcelone. Alors que le numéro 10 d'Hans-Dieter Flick monte en puissance au fil des matchs, Luis de la Fuente - le sélectionneur de l'Espagne - l'a convoqué pour la prochaine trêve internationale.
Espagne : De La Fuente a convoqué Yamal
Comme annoncé par la fédération espagnole de football ce vendredi matin, Lamine Yamal fait partie de la liste de joueurs convoqués par Luis de la Fuente. La Roja étant en déplacement en Géorgie le 15 novembre, avant de recevoir la Turquie trois jours plus tard, et ce, pour le compte des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.