Lamine Yamal quitte Barcelone : C'est officiel !

Amadou Diawara

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal a manqué le dernier rassemblement de l'Espagne. Par conséquent, la star du FC Barcelone n'était pas de la partie pour les réceptions de la Géorgie et de la Bulgarie le mois dernier en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. De retour de blessure, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour les deux rendez-vous du mois de novembre.

Espagne : Yamal a manqué le dernier rassemblement Remis de sa blessure, Lamine Yamal a repris la compétition avec le FC Barcelone. Alors que le numéro 10 d'Hans-Dieter Flick monte en puissance au fil des matchs, Luis de la Fuente - le sélectionneur de l'Espagne - l'a convoqué pour la prochaine trêve internationale.