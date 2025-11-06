Rupture avec sa petite amie : Lamine Yamal prend une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On l’a appris il y a quelques jours maintenant, Lamine Yamal est de nouveau célibataire. Alors que la star du FC Barcelone s’était précédemment affichée en couple avec la chanteuse Nicki Nicole, cette histoire d’amour a pris fin. Une séparation qui a d’ailleurs été à l’origine d’un changement remarqué chez Yamal. Explications.

Au-delà de ses performances sportives avec le FC Barcelone, Lamine Yamal régalait dernièrement la presse people avec son histoire d’amour avec Nicki Nicole. C’est désormais de l’histoire ancienne. En effet, le joueur de football et la chanteuse argentine ont pris la décision de se séparer. Yamal se retrouve ainsi à nouveau célibataire…

Yamal change de célébration ! Et voilà que ce changement dans la vie amoureuse de Lamine Yamal a pu être vérifié sur le terrain avec le FC Barcelone. En effet, précédemment, l’Espagnol avait l’habitude de célébrer ses buts en mimant une couronne sur sa tête. Ce qu’il ne fait désormais plus. Et pour cause… Cette précédente célébration de Yamal était une référence à Nicki Nicole comme l’explique AS. N’étant aujourd'hui plus en couple avec cette dernière, le joueur du Barça a donc arrêté.