Rupture avec sa petite amie : Lamine Yamal prend une décision radicale !

On l’a appris il y a quelques jours maintenant, Lamine Yamal est de nouveau célibataire. Alors que la star du FC Barcelone s’était précédemment affichée en couple avec la chanteuse Nicki Nicole, cette histoire d’amour a pris fin. Une séparation qui a d’ailleurs été à l’origine d’un changement remarqué chez Yamal. Explications.
Au-delà de ses performances sportives avec le FC Barcelone, Lamine Yamal régalait dernièrement la presse people avec son histoire d’amour avec Nicki Nicole. C’est désormais de l’histoire ancienne. En effet, le joueur de football et la chanteuse argentine ont pris la décision de se séparer. Yamal se retrouve ainsi à nouveau célibataire…
Yamal change de célébration !
Et voilà que ce changement dans la vie amoureuse de Lamine Yamal a pu être vérifié sur le terrain avec le FC Barcelone. En effet, précédemment, l’Espagnol avait l’habitude de célébrer ses buts en mimant une couronne sur sa tête. Ce qu’il ne fait désormais plus. Et pour cause… Cette précédente célébration de Yamal était une référence à Nicki Nicole comme l’explique AS. N’étant aujourd'hui plus en couple avec cette dernière, le joueur du Barça a donc arrêté.
« Je ne suis plus en couple avec Lamine Yamal depuis quelques jours »
Lamine Yamal et Nicki Nicole ne sont donc plus ensemble. Une rupture confirmée par la chanteuse auprès de Jordi Martin, qui avait au passage démenti les rumeurs de tromperie. « Salut Jordi, je tiens à te dire que je ne suis plus en couple avec Lamine Yamal depuis quelques jours, depuis que j'ai quitté Barcelone. Je te dis ça principalement à cause des rumeurs d'infidélité. Si quelqu'un m'avait trompée, j'aurais été la première à le rendre public, comme je l'ai fait par le passé dans une autre relation. Nous ne sommes plus ensemble depuis quelques jours. Nous n'avions pas l'intention d'en parler, mais à cause de ces rumeurs, je tiens à ce que tu le saches... Si tu souhaites partager ce message, cela ne me pose aucun problème », faisait savoir Nicki Nicole.