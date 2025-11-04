Clash avec Lamine Yamal : Une star sort du silence !

Axel Cornic

Comme avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé au Real Madrid, le FC Barcelone semble également connaitre sa petite guerre d’égos. L’explosion de Lamine Yamal fait en effet de l’ombre à Raphinha, qui a souhaité prendre la parole face aux nombreuses rumeurs qui circulent en ce moment.

Depuis son passage au Stade Rennais, Raphinha en a fait du chemin. Le Brésilien sort d’une magnifique saison et certains l’ont même cité parmi les candidats au Ballon d’Or 2025. Mais il a surtout vécu les derniers mois dans l’ombre de son coéquipier Lamine Yamal, âgé de seulement 18 ans.

« Cette rivalité n'existe tout simplement pas » Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les premières polémiques faire surface, mais Raphinha assure qu’il n’a aucun problème avec Lamine Yamal. « Non, cette rivalité n'existe tout simplement pas. La réalité est complètement différente de ce que certains pourraient imaginer. J'ai un immense respect pour Lamine, en tant que joueur et en tant que personne, et nos familles s'entendent à merveille » a expliqué le joueur du FC Barcelone, dans un entretien accordé à GQ.