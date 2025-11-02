Lamine Yamal : La balle perdue pour... Neymar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d'Europe avec l'Espagne au moment de son 17ème anniversaire, Lamine Yamal a signé un triplé historique avec le FC Barcelone la saison de sa majorité. Mais déjà, la star du FC Barcelone fait peur à certains observateurs au vu de l'influence critiquée de son entourage. C'est notamment le cas de Daniel Riolo qui a amené Neymar dans le débat.

Lamine Yamal a fêté son 18ème anniversaire en juillet dernier. Une fête qui avait déjà beaucoup fait parler dans la presse avec des invitations de personnes de petite taille et des femmes aux mensurations spécifiques conviées pour le divertissement des convives. De plus, ces derniers temps, les sorties médiatiques de la jeune star du FC Barcelone ont été vivement commentées, certaines faisant polémique comme les accusations de tricherie du Real Madrid.

«Il faut qu'il fasse gaffe. On peut aller sur l'autoroute Neymar très vite» Pour certains observateurs, Lamine Yamal filerait déjà un mauvais coton. Pour Daniel Riolo, le jeune espagnol emprunte une trajectoire de carrière à la Neymar. « Ce que je pense de l'entourage de Lamine Yamal ? C'est terrible et il faut qu'il fasse gaffe. On peut aller sur l'autoroute Neymar très vite ».