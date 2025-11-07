PSG - Hakimi : Discussions confirmées pour un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la blessure d'Achraf Hakimi, blessé pour plusieurs semaines, le PSG pourrait être tenté de recruter un nouvel élément défensif. Dans cette optique, Eric Garcia serait très apprécié par Luis Enrique, mais du côté du FC Barcelone, on confirme des discussions pour une prolongation.

Mardi contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi s'est sérieusement blessé à le cheville suite à un tacle de Luis Diaz, expulsé pour son geste. L'international marocain « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », comme l'a communiqué le PSG qui envisage donc de recruter un élément défensif cet hiver.

Le PSG vise Eric Garcia cet hiver Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG apprécie notamment le profil d'Eric Garcia, qui peut aussi bien jouer dans l'axe que le couloir droit. Une piste initialement étudiée pour l'été prochain, compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin, mais la blessure d'Achraf Hakimi pourrait pousser le PSG à accélérer.